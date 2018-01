%%%frooggies gehen mit TV-Spot von Neverest ins Fernsehen%%%

Die Münchner Agentur Neverest GmbH & Co. KG hat für das Food-Startup frooggies einen TV-Spot produziert. Froogies ist dem Fernsehpublikum bereits aus Sendungen wie "Die Höhle der Löwen" und "Galileo" bekannt. Das 2015 von Philippe Nissl, Sarah Nissl und Patrick Elkuch gegründete Unternehmen mit Sitz im luxemburgischen Triesen stellt Fruchtpulver aus gefriergetrockneten, gemahlenen Früchten her.

Um die Marke authentischer an eine größere Öffentlichkeit zu bringen, produzierte Neverest keinen Werbe-Spot mit professionellen Schauspielern, sondern wählte als Testimonial die Foodbloggerin Marie von 'The Rawberry', die bereits mit frooggies zusammenarbeitet. Der 20-sekündige TV-Spot wird ab dem 1. Februar 2018 auf ProSieben, Sat1 und sixx zu sehen sein und richtet sich an ein weibliches Publikum ab 25 Jahren.

"Zusätzlich eröffnet uns das neue Möglichkeiten, um den TV-Spot weg vom Fernsehen in soziale Netzwerke zu verbreiten", sagt frooggies-Mitbegründer Philippe Nissl.