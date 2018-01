%%%WPP und Kantar haben die 50 wertvollsten deutschen Marken ermittelt %%%

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kantar Millward Brown und der Medienkonzern WPP haben erstmals ein 'Top 50 BrandZ'-Markenwert-Ranking für Deutschland präsentiert. Die zehn wertvollsten deutschen Marken sind demnach SAP, Deutsche Telekom, die Automobilhersteller BMW und Mercedes-Benz, der Logistikkonzern DHL, Siemens, Aldi, Adidas, Bosch und Audi. Der Gesamtwert der 50 wertvollsten deutschen Marken liegt bei 305,7 Mrd. US-Dollar. Besonders erfolgreich ist die Automobilindustrie, die mit Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche und Volkswagen einen Beitrag von 66,6 Mrd. USD zum Gesamtwert der Top 50 leistet. Auch die Sektoren Technologie (48,9 Mrd. USD) und Telekommunikation (41,9 Mrd. USD) erzielen sehr gute Werte.

Neben den drei wertvollsten deutschen Marken wurden folgende Marken in ausgewählten Kategorien ausgezeichnet: Lufthansa als 'Most Trusted Brand', Adidas als 'Most Innovative Brand', DHL in der Kategorie 'Best Brand Experience' sowie HiPP als 'Most Purposeful Brand'.

Zentrale Erkenntnisse aus der 'BrandZ Top 50'-Studie für Deutschland sind laut den Studienautoren, dass deutsche Konsumenten Wert auf eine Beziehung auf Augenhöhe legen, bei der sie das Gefühl haben, gehört und verstanden zu werden. "Marken benötigen daher Inhalte, die nicht nur beschreiben, wie gut ihre Produkte und Dienstleistungen funktionieren", schreiben WPP und Kantar Millward Brown. Vielmehr sollte die Interaktion zwischen Marke und Verbraucher über Inhalte erfolgen, die relevant sind.



"Die 50 größten deutschen Marken weisen eine eindrucksvolle Bilanz auf. (...) Wir sehen allerdings auch, dass Zuverlässigkeit allein nicht mehr ausreicht, um gute Markenwerte zu erzielen. Deutsche Marken sollten daher zukünftig stärker an ihrer Innovationskraft arbeiten und Erfolge in diesem Bereich deutlicher kommunizieren. Einige der großen deutschen Marken haben das bereits verstanden, aber in einem globalisierten Markt sollten alle Wettbewerber dies verinnerlichen", so Dr. Bernd Büchner, Geschäftsführer bei Kantar Millward Brown in der DACH-Region.