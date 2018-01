%%%Amazon und BDA Creative begleiten Pastewka-Comeback mit einer Kampagne%%%



BDA Creative bringt Bastian Pastewka im Rahmen der Launch-Kampagne zu seiner neuen Serie auf Amazon Prime sowohl in den OOH-Bereich als auch ins Fernsehen (Foto: BDA)

Der Schauspieler Bastian Pastewka macht sich nach seinem Wechsel zu Amazons Video-Streaming-Service Prime Video auf zu neuen Ufern. Das zeigt die Launch-Kampagne aus der Feder der Münchner Agentur BDA Creative zum heutigen Start der 8. Staffel 'Pastewka'. Gemäß dem Staffel-Motto 'Läuft mal wieder' kommen ein TV-Spot sowie Out-of-Home- und Social Media-Maßnahmen zum Einsatz. Das Hauptmotiv der ersten Prime-Video-Staffel inszeniert Pastewka mit verlorenem Blick im geklauten Damenbademantel vor seiner neuen Behausung, einem Wohnmobil – gestrandet im Nirgendwo.

Der TV-Spot erzählt mit einem Augenzwinkern, dass Serienfanatiker und Binge-Watcher mit dem Wohnmobil auf eine Internetverbindung angewiesen sind, um Serien zu streamen. Dazu loggt er sich ins frei zugängliche WLAN eines Cafés ein. Sehr zum Erstaunen der dort sitzenden Hipster. Die Tagline: Pastewka kommt jetzt per Stream.

In Netz trommelt Amazon mit einem Maßnahmenpaket für die neue Staffel: Neben GIFs und Cinemagraphs kommen kurze Filme zum Einsatz, die das Motto 'Läuft mal wieder' mit kleinen Missgeschicken aufladen. Auch in den insgesamt vier Countdown-Spots zeigt Pastewka sein komisches Talent. Zudem lädt ein 360-Grad-Gewinnspiel-Spot die Fangemeinde ein, in Pastewkas neues Zuhause einzutauchen und das Wohnmobil nach skurrilen Details abzusuchen.

Die Bewegtbildelemente produzierte BDA Creative zusammen mit der Kölner Produktionsfirma Brainpool TV, die auch die Serie produziert (Regie: Eric Haffner, Produzent: Tobi Baumann).

"Pastewka macht sich gleich im doppelten Sinne auf in die Zukunft. Auf der Erzählebene, weil er aus seinem bisherigen Leben ausbricht und als Marke, weil ihn seine neuen und alten Fans jetzt per Stream erleben können. Dieser Veränderung begegnet der Serien-Pastewka auch in der Kampagne auf seine ganz eigene Weise", erklärt Marc Strotmann, Geschäftsführer Kreation bei BDA Creative. "So ist Pastewkas mitunter skurriler Kampf mit den Tücken der Veränderung in allen Elementen der Kampagne zu sehen."

BDA hat sich im vergangenen Jahr still und leise zu einer Art Hauptbetreuer von Amazon entwickelt. Weitere Kunden der 33-köpfigen Mannschaft sind MTV, Nickelodeon, Das Erste/Sportschau, Amazon, Disney Channel, Discovery Networks, Spiegel TV Wissen, Spiegel Geschichte, ABC News Australia, Servus TV, Red Bull, FIA, Classica, Bodychange und BR Fernsehen. Die Agentur wurde 1999 in London gegründet. Nach einem MBO im Jahr 2014 befindet sich der Hauptsitz der Gesellschaft in München. Weitere Standorte sind London und Wien.





BDA Creative - Pastewka Campaign - TVC from BDA Creative on Vimeo.