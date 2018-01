%%%Pahnke Markenmacherei mit Generationswechsel: Martin Pahnke übergibt an Dr. Lars Lammers%%%



Martin Pahnke übergibt die Geschäfte der Pahnke Markenmacherei an Dr. Lars Lammers (v.l.) (Foto: Pahnke Markenmacherei)

Nach 20 Jahren gibt Martin Pahnke die Leitung der Pahnke Markenmacherei ab. Seine Aufgaben als geschäftsführender Gesellschafter bei der Hamburger Inhaber-Agentur übernimmt zum 1.Januar Dr. Lars Lammers, der bereits seit sieben Jahren in der Geschäftsleitung der Markenmacherei arbeitet. Er wird in vollem Umfang bei dem auf FMCG spezialisierten Dienstleister verantwortlich sein.



"Die Pahnke Markenmacherei wird auch in Zukunft Deutschlands größte inhabergeführte FMCG-Agentur sein", so Martin Pahnke. "Es ist der einzig richtige Schritt, um auch in Zukunft Erfolg und Kontinuität zu verbinden, und gleichzeitig ein Bekenntnis zu den Wurzeln dieses Unternehmens. Die Markenmacherei steht heute so gut da wie noch nie in ihrer Geschichte. Wir haben mehr Kunden und mehr Mitarbeiter als jemals zuvor. Wir bieten mehr Leistungen, und es kommen ständig neue dazu." Pahnke leitete das Unternehmen seit 1998. Er wird den Weg der Markenmacherei auch weiterhin in der Geschäftsführung begleiten. Somit soll ein kontinuierlicher, nahtloser Übergang Schritt für Schritt gewährleistet sein.



Dr. Lammers freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben: "Ich bin mir sicher, dass wir mit der Markenmacherei vor einer sehr guten Zukunft stehen. Unsere Marktposition und unsere Expertise sind einzigartig. Wir sind mit unserer Digital-Agentur Pushh und der Media-Agentur Pinc Media heute noch breiter in der Kompetenz und sehr konsequent auf dem Weg der Digitalisierung. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern von Pahnke stehen wir für herausragende Markenarbeit. FMCG ist für mich die Köngisdisziplin des Marketings und für alle eine große Herausforderung."

Die Pahnke Markenmacherei wurde 1989 in Hamburg gegründet. Derzeit arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an rund 50 Marken für mehr als 40 Länder. Die inhabergeführte Agentur betreut Kunden wie Storck, Lorenz und Zott seit mehr als 20 Jahren.



