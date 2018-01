%%%fischerAppelt und D&K präsentieren Milka Wall of Fame %%%

Die in Hamburg ansässigen Agenturen fischerAppelt und D&K haben am Donnerstag (25.1.) auf einer Pre-Opening-Party in Berlin im Beisein zahlreicher geladener Pressevertreter und Gäste die Milka Wall of Fame enthüllt. Die interaktive Installation kann von Konsumenten mitgestaltet werden und ist gemeinsam mit einem Gewinnspiel Teil der Kampagne 'Milka schmeckt wie …'.



