%%%Heye kreiert neuen globalen Markenauftritt für Gore-Tex%%%

De US-amerikanische Konzern Gore hat die Münchner Agentur Heye mit der Entwicklung eines neuen Brand Designs für seine Marke Gore-Tex beauftragt. Anlass ist u.a. der Launch einer neuen Produktmarke: Im kommenden Herbst will Gore unter dem Namen Gore-Tex Infinium eine neue Lifestyle-orientierte Linie auf den Markt bringen. Heye hat nun einen neuen Look für die Dachmarke kreiert: Das prägnante Design mit dem schwarzen und dem weißen Diamantlogo wird auf der Münchner Sportartikelmesse ISP Munich (28.-31.1.) erstmals in Deutschland präsentiert.