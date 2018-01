%%%TBWA Deutschland: Andreas Geyr geht, Kristina Weng und Tobias Jung übernehmen%%%



Neue TBWA Deutschland-Chefs Kristina Weng und Tobias Jung (Foto: TBWA)

TBWA Deutschland trennt sich von seinem CEO Andreas Geyr und befördert zum 1. Februar 2018 Kristina Weng zum CEO bei TBWA Düsseldorf sowie Tobias Jung zum Geschäftsführer der deutschen TBWA Gruppe. Beide berichten direkt an Matthias von Bechtolsheim, Executive Chairman der TBWA Gruppe Deutschland und CEO und Mitgründer von Heimat. Geyr war zusammen mit Kreativpartner Christian Mommertz vor knapp zwei Jahren in die TBWA-Spitze eingestiegen (hier mehr). Über Mommertz sagt die Presse-Info nichts, schauen wir mal, was aus ihm wird.

2014 hatte TBWA mehrheitlich Heimat übernommen, im Gegenzug übernahm Heimat Anteile an TBWA Deutschland. von Bechtolsheim sagt: "In den letzten gut anderthalb Jahren habe ich mit Andreas Geyr gut zusammengearbeitet, dafür möchte mich ganz persönlich bedanken." Kristina Weng, 39, arbeitet seit 17 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für TBWA, als Client Service Director für das Geschäft Henkel Beauty Care hat sie bisher einen der wichtigsten Etats am Standort Düsseldorf geführt und dabei eng mit Alexander Milstein gearbeitet, der unverändert als Worldwide Managing Director den Henkel Gesamtetat bei TBWA Worldwide verantwortet. Durch ihre internationale Arbeit und die Teilnahme an diversen globalen TBWA Führungskräfte-Programmen wie Tiger Academy oder der Omnicom University ist sie ein fester Bestandteil des globalen TBWA-Kollektivs.

Tobias Jung, 39, ist seit 2012 im Management von Heimat und führt Heimat Hamburg als Managing Partner seit 2014. Von der Elbe aus betreut er mit seinem knapp 50-köpfigen Team Kunden wie R+V Versicherung, Frosta, Bitburger Braugruppe, Stage Holding und Siemens Hausgeräte. In seiner Arbeit für Siemens Hausgeräte und Frosta hat sich Tobias eine "starke Verbindung mit Agenturen in ganz Europa bis hin nach China und Indien" aufgebaut, heißt es.

Zur TBWA Gruppe Deutschland gehören neben den Agenturmarken TBWA und Heimat die Business-to-Business Experten RTS Rieger Team, die Event und Experience Experten Do it, die Shopper-Marketing Agentur Integer und der Produktionsspezialist eg+ worldwide.





Ende der Gemeinsamkeiten: CEO Andreas Geyr (r.) geht, Christian Mommertz (l.) geht nicht, Matthias von Bechtolsheim (m.), Foto: TBWA