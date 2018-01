%%%Scholz & Friends startet B2B-Einheit%%%



v.l.: Melanie Menger Sven Jarck und Robert Auer (Foto: S&F)

Scholz & Friends hat in Hamburg eine neue Kompetenzmarke für B2B gegründet. Sie hört auf den Namen Scholz & Friends Business, wird von Melanie Menger und Robert Auer geleitet und ist bei Scholz & Friends Neumarkt angegliedert. Menger begann ihre Karriere bei der WPP-Agentur 2006 als Junior Account-Managerin. Sie leitet die Beratung der neuen Einheit, ihr Kreativpartner Robert Auer kam 2015 zu Scholz & Friends. Davor arbeitete er auf freier Basis u.a. für Saatchi & Saatchi Pro. Scholz & Friends bündelt gewissermaßen seine schon bisher betreuten B2B-Kunden in dem neuen Kernteam. Langjährige Auftraggeber sind u.a. Siemens Healthineers (Storytelling-Kampagne mit Patienten für MRT-Scanner) und Vodafone (TV-Kampagne für Angebot OneNet Business).

Ein frisch gewonnener Kunde ist Gira mit Sitz im nordrhein-westfälischen Radevormwald, ein Anbieter von Elektro-Installationssystemen in der Haustechnik. Sven Jarck, COO der Scholz & Friends Group, will mit dem neuen Angebot die Werbung für Industrieunternehmen auf ein neues Niveau heben. "Für B2B-Kommunikation gelten die gleichen Erfolgsfaktoren wie für B2C-Kommunikation: Wer Kunden nachhaltig erreichen und den Abverkauf steigern will, braucht starke und vor allem kreative Ideen, die sich am Kunden orientieren – mit dem Mut, komplexe Inhalte zu vereinfachen und relevanten Content zu schaffen", versichert Jarck.

Mehr über die B2B-Kunden bei S&F und die Relevanz von Industrieunternehmen in Deutschland (was der Bundesverband bvik dazu sagt) lesen Abonnenten unseres Printheftes in der aktuellen Ausgabe (Bestellung hier).