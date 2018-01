%%%grasundsterne firmiert in bsa Marketing um%%%

Die Münchner Kreativagentur grasundsterne gibt sich einen neuen Namen: Seit Jahresbeginn firmiert das Unternehmen als bsa Marketing GmbH. Die Abkürzung bsa steht dabei für "brand story architects" - seit 2016 eine Leistungsmarke der Agentur.





"Im Sinne unserer strategischen Ausrichtung als Berater und Lösungspartner tragen wir jetzt brand story architects auch als Unternehmensmarke in die Öffentlichkeit“, sagt Inhaber Tim Sternefeld. Der Auftritt als brand story architects sei die letzte Konsequenz einer schon länger währenden Transformation. In den vergangenen zwei Jahren habe man den großen Bedarf von Unternehmen an Orientierung in einer immer komplexer werdenden Marketing- und Kommunikationswelt erkannt, so Sternefeld. Künftig stellt sich die Agentur stärker als Berater- und Lösungspartner auf und bietet von Branding und Innovationmanagement über Content Creation, Editorial Design, UX/UI und Coding bis zu Social Media, Livemarketing, PR und Mediaplanung.