%%%#achtemaldrauf: antoni Ableger jellyhouse präsentiert Erstling für Katjes%%%

Zur Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln, 28.01. bis 31.01.2018, startet Katjes eine deutschlandweite Kampagne, in der sich das Unternehmen aus Emmerich am Niederrhein als vegetarischer Trendsetter unter den Fruchtgummis positionieren will. Verantwortlich für die Kampagne mit dem Hashtag #achtemaldrauf, die im TV, auf Plakaten sowie im Social Web zu sehen sein wird, ist antonis Ableger jellyhouse. Es ist die erste Arbeit der Berliner Agentur für Katjes. Die Schaltung der Maßnahmen übernimmt Mediacom.

Katjes weist mit der Kampagne auf sein Sortiment hin, bei dem alle Produkte ohne tierische Gelatine hergestellt werden und vegetarisch sind. Die Kampagne ist geprägt durch einen pinken Auftritt, in dem drei weibliche Testimonials 'jes!' zu 'Alles veggie' sagen und das Versprechen bestärken, jung, modern und bewusst vegetarisch naschen zu können.

Die 15-sekündigen TV-Spots sind ab heute auf allen reichweitenstarken TV-Sendern in Deutschland zu sehen. Die Produktion übernahmen Anorak Film, Berlin, und AixSponza, München. Die Regie führte Crystal Moselle. Neben dem Bewegtbild kommen 18/1 und weitere Sonderformate in Köln zum Start der ISM zum Einsatz. Mit den drei Motiven werden außerdem weitere Großflächen in den Top 5 Großstädten, Big-Banner an diversen Hauptbahnhöfen sowie ein Riesenposter in unmittelbarer Nähe des Alexanderplatzes in Berlin bespielt. Online wird die Kampagne über den Hashtag #achtemaldrauf auf den Social Media-Kanälen Instagram und Facebook sowie einer eigenen Landingpage und Kampagnenwebsite begleitet. Die Kampagnen-Motive shootete die Fotografin Johanna Dauphin.

"Alles Veggie ist nicht nur ein Statement, sondern ein Versprechen. Dieses Alleinstellungsmerkmal im Markt wollen wir noch stärker kommunizieren", so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes Fassin. "Mit antoni haben wir in Rekordzeit eine deutschlandweite Kampagne auf die Beine gestellt, die nicht nur in der Lebensmittelbranche für Aufsehen sorgen wird." Verantwortlich für die Kampagne bei Katjes ist neben Bachmüller auch Gloria Thyssen, Marketing Manager.

Martin Pross, Geschäftsführer Kreation bei antoni, sagt: "Bei antoni geben wir 100% Commitment für Katjes, und das zahlt sich aus. Die Markenkampagne für 'Alles Veggie' ist nur ein erster Schritt. Dieses Jahr wird es noch viel von Katjes und antoni zu sehen geben." Auf Seiten antonis kümmern sich neben Pross zudem Emil Möller, Harald Renkel, Pedro Americo und Damon Aval (alle Kreation) sowie das Team um Geschäftsführer Beratung Jörg Schultheis bestehend aus Amelie Harich und Karina Sokol um die Maßnahmen.

Für Katjes hat antoni 2017 die eigenständige Agentur jellyhouse gegründet. Die Mitarbeiter sind dabei ausschließlich für das Süßwarenunternehmen zuständig und entwickeln Kampagnen (für alle Marken des Unternehmens) über alle Disziplinen hinweg. Pross zeichnet seit Anfang des Jahres als Geschäftsführer der antoni-Agentur für Katjes.