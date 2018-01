%%%Best Brands: Serviceplan & Co. veröffentlichen Top 10 in vier Kategorien %%%

Serviceplan, GfK, ProSiebenSat.1 Media, 'WirtschaftsWoche', Markenverband, 'DIE ZEIT' und der Audiovermarkter RMS küren am 21. Februar in München zum 15. Mal die besten Marken Deutschlands mit dem Best Brands Award. Nun stehen die Top 10 in jeder Kategorie fest: Adidas, Audi, BMW, Bosch, Daimler, Ikea, L’Oréal, Michelin, Miele und Porsche sind die Top-10-Unternehmensmarken in Europa. Adidas (Sportbekleidung), Bosch (Bau- & Heimwerkerbedarf), Bose, Coca-Cola, Funny-frisch, Lego, Nivea, Samsung (TV, DVD, Blu-ray), Sony PlayStation und WMF sind die zehn besten Produktmarken Deutschlands. Airbnb, Ariel, Asus, Booking.com, Dyson, Huawei, Lay’s, Nike, Nintendo und Sonos sind die erfolgreichsten Wachstumsmarken des vergangenen Jahres. Und Adidas, Coca-Cola, H&M, Netflix, Nike, Nintendo, Red Bull, Samsung (Smartphones & Wearables), Sony PlayStation und Spotify sind die beliebtesten Marken bei den Millennials.

Wer am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, wird indes erst am 21. Februar verkündet. Die besten Marken werden im Zuge einer repräsentativen Studie von GfK identifiziert. Ausschlaggebend sind der tatsächliche wirtschaftliche Markterfolg – der sogenannten Share of Market – sowie die Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher, der 'Share of Soul'.