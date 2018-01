%%%Olympia-Sponsor Edeka will mit Kampagne Bewusstsein für gesunde Ernährung schärfen %%%

Als Partner des Olympia Teams Deutschland hat der Lebensmittel-Einzelhändler Edeka mit Zentrale in Hamburg eine Kampagne gestartet, die zur ausgewogenen Ernährung inspirieren soll. Unter dem Motto 'Bewusst wie' liegt in den kommenden Wochen vor und auch während der Olympischen Spiele in PyeongChang der Fokus auf bewusstem Genuss. Kernstück der Kampagne der Hamburger Werbe-Agentur Jung von Matt ist ein TV-Spot mit Ski-Rennläufer Felix Neureuther und Rodel-Olympiasieger Georg Hackl, der auf allen reichweitenstarken Sendern läuft. Darüber hinaus wird die Kampagne auch auf Social Media-Kanälen (Facebook und Instagram), am PoS und auf der Website auf edeka.de/bewusstwie beworben.



Auf der Webseite finden Interessierte Rezepte aus der koreanischen Küche, Inspiration für gesunde Ernährung und Gewinnspiele. In den Edeka-Märkten sind Produkte aus der Eigenmarken-Range mit dem Logo des Olympia Team Deutschland-Partners versehen.



Edeka ist seit Mai 2016 Partner des Olympia Team Deutschlands und versorgt die Athleten und Funktionäre auch in Südkorea vor Ort mit Lebensmitteln.