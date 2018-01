%%%Jung von Matt/Sports: Holger Hansen und Robert Zitzmann steigen auf, Thesen zur "Sponsoringlüge"%%%



v.l.: Holger Hansen und Robert Zitzmann (Foto: Jung von Matt/Sports)

Holger Hansen und Robert Zitzmann steigen bei Jung von Matt/Sports in die Geschäftsleitung auf. Damit werden die beiden zukünftig neben den Gründern Raphael Brinkert, Katja Kraus und Christoph Metzelder sowie gemeinsam mit Toan Nguyen, Partner und Executive Strategy Director, die Führung und Ausrichtung der Agentur mitverantworten. "Aufgrund des stetigen Wachstums unserer Agentur ist es uns ein Anliegen, die Führungsverantwortung auch formal auf diejenigen zu verteilen, die entscheidenden Anteil am Erfolg haben. Robert und Holger haben mit ihrem Engagement und ihrer unternehmerischen Denkweise die Entwicklung von Jung von Matt/Sports geprägt", sagt Mitgründerin Kraus.

Holger Hansen kam vor vier Jahren zu der Hamburger Agentur und ist aktuell als Client Service Director für die Kunden adidas, Hertha BSC, Mercedes-Benz und Tipico verantwortlich. Er wird ab sofort in der Geschäftsleitung die Beratung und Finanzen verantworten. Der gebürtige Rheinländer verfügt über eine mehr als zehnjährige Branchen-Erfahrung auf Agentur- und Kundenseite. Nationale und internationale Kampagnen, die er mitverantwortete, gewannen "in den letzten Jahren alle renommierten Werbe- und Sponsoring-Awards", so JvM. Hansen ist studierter Kommunikationswissenschaftler und startete seine Karriere 2008 als Junior Account Manager bei Butter in Düsseldorf und Berlin. Anschließend war er für Scholz & Friends NRW in Düsseldorf, Atletico International in Barcelona sowie die Hamburger Sparkasse tätig.

Robert Zitzmann wechselte 2015 zu Jung von Matt/Sports und verantwortet in seiner neuen Position als Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Sponsoring, Neugeschäft und Internationalisierung. Neben dem bereits mehrfach ausgezeichneten Live-Stream Sponsoring-Case für die DKB zur Handball WM 2017 hat der 33-Jährige mit dem Center Court auf der Rheinkirmes und der Digitalaktivierung 'I run VR you' für den Kunden Intersport weitere Highlight-Cases der Agentur umgesetzt. Darüber hinaus führt er mit der FIFA den jüngsten internationalen Neukunden im Portfolio. Zitzmann ist Dipl.-Sportökonom der Universität Bayreuth und sammelte vor seiner Zeit als Stratege beim Rechtevermarkter UFA Sports Berufserfahrung bei der UEFA, Sportfive und einem Hamburger Start-Up. Zudem ist er seit 2012 ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Sheffield FC, dem ältesten Fußballverein der Welt.

Thesen zur Sponsoringlüge

Neben der Personalie hat JvM/Sports gerade das Thesenpapier 'Die Sponsoringlüge' veröffentlicht. Das Ziel: die Gattung Sportsponsoring durch mehr Transparenz zu einem leistungsstärkeren Tool für Unternehmen und Rechtehalter zu gestalten. Aus Marken-Perspektive hat die Agentur einen kritischen Blick auf den Markt geworfen – mit dem Fokus auf die Vermarktungspraktik beim Branchenprimus Bundesliga.

Dabei hat JvM sieben Themen identifiziert, die kumuliert im Pitch für Marken "schnell zur Lüge werden", z.B. der König Fußball oder der günstige TKP (hier geht es zu den Thesen).