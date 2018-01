%%%Pitch-Entscheidung: Quirin Privatbank Gruppe setzt künftig auf Grabarz & Partner und Crossmedia%%%

Die Quirin Privatbank mit Hauptsitz in Berlin hat zwei neue Agenturpartner: Grabarz & Partner wird ab sofort medienübergreifend für die digitale Geldanlage quirion und die Muttermarke Quirin Privatbank zuständig sein. Auf Mediaagenturseite ist zukünftig Crossmedia verantwortlich. Beide Mandate vergab die Quirin Privatbank in einem Pitch, den auf Unternehmensseite Chief Marketing Officer Matthias Meusel leitete. Die Zusammenarbeit mit Grabarz & Partner für den neuen Markenauftritt von quirion hat bereits begonnen. Die Kampagne wird demnächst starten.

"Mit Grabarz & Partner und Crossmedia haben wir zwei neue und starke Agenturpartner gefunden, die uns vor allem bei unseren digitalen und kreativen Herausforderungen und Zielen unterstützen werden. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit", so Meusel zu den Pitch-Entscheidungen.

Gerade im Bereich Strategie und Kreation sieht Meusel sich und sein Team trotz der neuen Partnerschaft mit einer Kreativagentur in der Pflicht: "Die Kooperation mit unseren Agenturen wird sich nicht darauf beschränken, dass der Kunde brieft und die Agenturen liefern. Das wäre oldschool. Unser neues Motto heißt intensives Sparring, in dem jeder seine Stärken und Erfahrungen einbringt, egal auf welcher Seite er arbeitet", so Meusel, der auf eine Agentur-Vergangenheit zurückblickt: Er kam 2017 interimsweise von Grey Berlin an Bord, wo er drei Jahre arbeitete und zuletzt als Managing Director verantwortlich zeichnete. Zum Beginn dieses Jahres übernahm Meusel die Position bei Quirin ganz offiziell. Bereits davor lancierte er eine Kampagne für die Bank mit dem Schauspieler Ulrich Tukur.