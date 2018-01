%%%System1 Research veröffentlicht jährliches 'FeelMore50'-Ranking%%%

Das Forschungsinstitut System1 Research GmbH (ehemals BrainJuicer) mit Deutschlandsitz in Hamburg hat in seinem jährlich erscheinenden 'FeelMore50'-Ranking die emotionalsten Werbespots aus dem Jahr 2017 präsentiert. Auf Platz 1 steht der britische Spot 'Next Stop: Good Mornings', den die Agentur Gravity Road, London, für die Snackmarke Belvita produziert hat. Auf Platz 2 landete der Animationsfilm 'Zipper & Bears' des japanischen Reißverschlussproduzenten YKK. Verantwortlich zeichnet dafür die in Tokio ansässige Werbeagentur Asatsu-DK. Den dritten Platz erreichte die irische Whiskey-Marke Jameson mit einem Spot der Full Service-Agentur EVB aus dem US-amerikanischen Oakland.



