elbdudler baut spezielles Influencer Marketing-Team auf

Die Hamburger Digitalagentur elbdudler baut ihre Kompetenz im Bereich Influencer Marketing aus: Künftig gibt es in der 2009 gegründeten Agentur ein eigenes Team für diesen Bereich. Die Influencer-Experten bringen Erfahrungen aus den Bereichen Strategie, Beratung und Media mit und werden zudem seit Januar von einer neuen Kollegin unterstützt, die schwerpunktmäßig den Bereich Influencer Relations betreut.



Ziel ist, das "Empfehlungsmarketing" verstärkt als ernstzunehmenden Bestandteil in die Marketingstrategien zu integrieren. Dies habe, so Christopher Rohs, Geschäftsführer Strategie bei elbdudler, bislang weder auf Kunden- als auch auf Agenturseite stattgefunden. "Dabei ist Influencer Marketing viel mehr als die Diskussion um Reichweiten, Produktplatzierungen, Kennzeichnungspflichten und kurzfristige Erfolge", sagt Rohs. "Die vertrauensvolle Beziehung zwischen meinungsführenden Testimonials und ihrer Community ermöglicht Marken und Produkten schon jetzt unabhängig von klassischer Werbung einen ganz neuen Zugang zu ihren Zielgruppen. Der Ausbau unserer Influencer Expertise verschafft uns den Vorteil, auch hier sinnvolle Lösungen und ganzheitliche Strategien unabhängig von Vermarktern und Co. anbieten zu können."



Die 2009 gegründete Agentur elbdudler beschäftigt rund 120 Mitarbeiter, die unter dem Motto 'We create digital leaders' Kunden wie Bahlsen, L’Oréal und iglo betreuen. Die Geschäftsführung verantworten Gerd Keller (Kreation), Rodja Schmitz-Hübsch (Beratung), Christopher Rohs (Strategie) und Julian Vester (Gründer, Administration).