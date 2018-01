%%%Ströer expandiert im Bereich Dialogmarketing%%%

Ströer mit Sitz in Köln hat die Kundenmanagement-Unternehmen DV-COM, Pforzheim, und D+S 360, Hamburg, übernommen. Ströer hatte im vergangenen Jahr die Sparte des Dialogmarketings neu in das eigene Produktportfolio eingeführt. Nun verfolgt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit der Akquisition der beiden Unternehmen das Ziel, den Fokus stärker auf die Kundenkommunikation zu legen und zum führenden Anbieter von Dialogmarketing-Dienstleistungen in Deutschland zu werden. Der Abschluss der Transaktionen (Closing) wird, soweit das Bundeskartellamt zustimmt und die üblichen Vollzugsbedingungen stimmen, für das 1. Quartal 2018 erwartet.



DV-COM und D+S 360 bieten Sales- und Service-Dienstleistungen wie Inbound und Outbound Marketing, kommunizieren über Social Media-Kanäle und Chats und betreuen darüber hinaus Backoffice-Services und Aftersales-Supports. Bisher waren die Unternehmen für Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Pharma, Energie, Finanzen und Versicherungen zuständig, die bereits größtenteils mit dem Kundenportfolio von Ströer übereinstimmen.



"Wir fokussieren uns ganz klar auf unser strategisches Ziel, das kundenzentrierteste Medienunternehmen mit einem vertikal integrierten Portfolio an Branding-, Performance- und Dialogprodukten zu sein. Mit der Erweiterung um den Bereich Dialogmarketing können wir mit unseren Kunden über gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis sprechen – von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion", sagt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer. Das Medienhaus erwartet durch die Akquisitionen einen jährlichen, kombinierten Umsatzbeitrag von ca. 125 Millionen Euro.



Ströer bietet Dienstleistungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Die Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten und mehr als 300.000 Werbeträger im Bereich Out of Home. 2016 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,12 Milliarden Euro.