Musterring und Kreativ Konzept spielen im TV mit Stereotypen



Vom Anzugträger zum Hardrocker: Musterring spielt im TV mit Stereotypen (Foto: Screenshot YouTube/Musterring)

Unter dem Motto 'Es ist egal, wo man wohnt. Nur nicht wie.' ist Musterring derzeit mit drei Spot-Versionen im TV zu sehen. Die Clips laufen in Längen von 20 bis 25 Sekunden auf den Sendern ARD, ZDF und Sat.1. Zudem gibt es ein Best-Of, das Szenen des Drehs zusammenfasst. Die Maßnahmen für den Anbieter von Möbeln und Einrichtungsprodukten mit Firmenzentrale im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück gestaltete die Bonner Agentur Kreativ Konzept.



Die Spot-Reihe taucht in sechs Raum- und Wohnsituationen ein, die in unterschiedlichen Kombinationen und Spotlängen zu sogenannten 'Shot-Stories' zusammengesetzt wurden. Durch die Rotation der insgesamt drei Spots erhält der Betrachter immerzu neue Eindrücke – von Menschen und der Marke Musterring. Die Regie bei den Filmen führte Zoran Bihac. Als Produktionsfirma war Palladium Commercial Productions Werbefilm, Köln, an Bord. Um Setlayouts, Setbau, Ausstattung und Dekoration kümmerten sich die Vogelsänger Studios aus Lage.



"Beim Wohnen geht es um Individualität. Deshalb erleben wir in den Spots Menschen in alltäglichen Situationen, die einen überraschen und vielleicht sogar zum Schmunzeln bringen. Und unsere Möbel sind mittendrin im Geschehen: Denn als Vollsortimentler bietet Musterring für jede Persönlichkeit den passenden Einrichtungsstil", erklärt Musterring-Geschäftsführer Oliver Höner die Idee hinter den Spots.



Bei Kreativ Konzept zeichnen Nicole Hölscher, Klaus Schmuck und Martin Schilling als Geschäftsführer verantwortlich. Der Dienstleister verfügt bereits über Erfahrung im Bereich Einrichtung. Seit 2013 betreut Kreativ Konzept den Möbelhersteller Musterring. Im vergangenen Jahr kam außerdem die Marke Mondo des Möbeleinkaufsverbands Bedarfsgüter Großhandelsgesellschaft für Wohnung und Heim (Begros) mit Sitz in Oberhausen als Neukunde hinzu.