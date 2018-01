%%%Der GWA begrüßt vier neue Mitglieder%%%

Die vier Agenturen Des Wahnsinns fette Beute, UKW, Synektar sowie muehlhausmoers treten zum 1. Februar dem Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA in Frankfurt bei. Des Wahnsinns fette Beute (DWFB) ist eine auf Markenführung für Familienunternehmen spezialisierte Agentur aus Attendorn in Nordrhein-Westfalen. Die 1999 von Maria Sibylla Kalverkämper und Jörg Hesse gegründete Agentur betreut heute mit einem 38-köpfigen Team Unternehmen wie Bento Box, Severin, Stiebel Eltron und Knorr-Bremse. Für DWFB ist die Aufnahme in den Dachverband ein Meilenstein in der Agenturgeschichte: "Der GWA mit seinen strengen Aufnahmekriterien ist die Bundesliga der Agenturen", sagt Geschäftsführer Hesse. Kalverkämper ergänzt: "Der GWA mit seinen Fachforen ist eine Instanz, die für seriöse und qualitativ gute Beratung sowie hohe fachliche Standards steht. Genau das wollen wir, und das brauchen wir auch für die weitere Entwicklung unserer Agentur."









Die 1990 gegründete Content Marketing Agentur muehlhausmoers beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in Berlin, Köln und München. Kunden der Agentur sind u.a. die Aktion Mensch, AXA Assistance, BASF, Malteser, Sparkasse KölnBonn, Total, TÜV Süd, Vattenfall, Vorwerk und die Welthungerhilfe. "Für muehlhausmoers ist der Eintritt in den GWA eine logische Konsequenz, da im GWA die verschiedensten Disziplinen beheimatet sind. Wir sehen den GWA als eine wirkliche Interessenvertretung unserer Branche. Von der Mitgliedschaft versprechen wir uns einen spannenden Wissenstransfer und freuen uns darauf, Erfahrungen und Know-how auszutauschen", sagt Geschäftsführerin Stefanie Moers. Außerdem wurde die Wiesbadener Agentur UGW in den GWA aufgenommen. UGW gehört mit mehr als 300 festangestellten Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von ca. 30 Mio. Euro in den drei Geschäftsbereichen Consulting, Communication und Selling zu den führenden inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Zu den Kunden gehören unter anderem Accenture, DB Station&Service, Deutsche Post, 20th Century Fox, Toshiba Electronics und Zentis. „Der GWA ist Impulsgeber, Vor- und Querdenker, Trendwatcher, Sparringspartner und Coach und bietet Dialoge mit vielen inspirierenden Unternehmerpersönlichkeiten", so Geschäftsführer Torsten Kiesslich.