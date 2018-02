%%%Schwäbisch Hall und Ogilvy bringen im TV Häuser zum Schweben %%%

Das Frankfurter Agentur-Büro von Ogilvy hat einen neuen TV-Spot für die Bausparkasse Schwäbisch Hall umgesetzt. Der 22-sekündige Film ist Teil der Kampagne 'Das wichtigste Fundament', in der Schwäbisch Hall sich als Partner zur Baufinanzierung und Fundament zum erfolgreichen Hausbau präsentieren will. Der TV-Spot wurde am 29. Januar erstmals ausgestrahlt. Zusätzlich umfasst die Kampagne Online- und Social Media-Maßnahmen sowie Motive am PoS der Partnerbanken.

Simon Oppmann, Creative Director bei Ogilvy Frankfurt, sagt: "Die Inszenierung des schwebenden Hauses versinnbildlicht im Spot, dass ohne die Expertise der Heimatexperten von Schwäbisch Hall das wichtigste Fundament für den Traum vom Eigenheim fehlt." Produziert wurde der Film von Bakery in Hamburg, die Post Production lag bei Acht in Frankfurt und die Animationen stammen aus dem Hause Liga 01 in München.

Ogilvy betreut den Etat von Schwäbisch Hall seit 1985. Die 1931 gegründete Bausparkasse ist nach eigenen Angaben mit 7,4 Millionen Kunden die größte in Deutschland und hat seit der Währungsreform 1948 neun Millionen Immobilien mitfinanziert.