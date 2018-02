%%%Grow Digital Group: Akquisepläne und neue Führung mit Sebastian Kmoch und Schahab Hosseiny%%%



Sebastian Kmoch und Schahab Hosseiny (v.l., Foto: MSO)

Sebastian Kmoch und Schahab Hosseiny übernehmen ab sofort als CEOs die Verantwortung für die Entwicklung des Netzwerks Grow Digital Group. Derzeit besteht das Netzwerk aus den Agenturen MSO Digital, basecom und netspirits. Diese sind mit über 160 Mitarbeitern an fünf Standorten vertreten. Die Entscheidung, die Entwicklung des 2017 durch Schahab Hosseiny, Heimo Krum, Manuel Wortmann und Sebastian Kmoch ins Leben gerufenen Netzes unter die Führung von Kmoch und Hosseiny zu stellen, begründet sich in dem Anspruch, den Wachstumskurs der Gruppe deutlich weiter auszubauen und das Agentur- und Technologie-Geschäftsmodell strategisch konzentrierter voranzutreiben, heißt es von Grow Digital Group. Dass die beteiligten Agenturen auch in Zukunft eigenständig bleiben, sei essentieller Bestandteil der Strategie.

Im stetig wachsenden Markt der Digitalwirtschaft, in dem die drei Gesellschaften operieren, gilt es, die starke nationale Positionierung der Grow Digital Group weiterzuentwickeln. Der Wachstumskurs soll durch weiteres organisches Wachstum innerhalb der einzelnen Gesellschaften sowie durch Zukäufe im Agentur- und Technologie-Segment erfolgen.

Die in der Gruppe agierenden Gesellschaften sollen unter der zentralen Führung noch enger zusammenrücken. Dadurch werde die einheitliche strategische Ausrichtung auf weiteren Ebenen noch zielgerichteter und die Zusammenarbeit gewinnbringender. "Ergänzend zu den starken Allianzen in der Entwicklung von übergreifenden Kundenbeziehungen und dem Abbilden der gesamten digitalen Wertschöpfungskette, können langfristig auch operative Themenkomplexe zentral abgebildet werden", heißt es.