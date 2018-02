%%%Krombacher wird offizieller Bierpartner von Darts-Verband PDC Europe%%%



Krombacher wird offizieller Partner der PDC (Foto: obs/Krombacher Brauerei GmbH & Co)

Der Dartssport hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Nun hat die 'Professional Darts Corporation Europe' (PDC) mit der Krombacher Brauerei eine bekannte Marke als neuen offiziellen Bierpartner gewonnen. Als dieser wird die Brauerei an den 16 Turnierstandorten der in diesem Jahr stattfindenden European Tour für den Ausschank sorgen und Gewinnspiele veranstalten. Auch Logo- und Nutzungsrechte sind in der Partnerschaft enthalten.

Der europaweit agierende Darts-Verband veranstaltet seit 2006 europaweit PDC-Turniere. Die European Tour Events haben sich dabei zu den wichtigsten Veranstaltungen im Dartssport neben den sogenannten Major-Turnieren entwickelt. Für 2018 erwartet der Verband 250.000 Zuschauer in den Hallen in Deutschland, Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Gibraltar.



Werner von Moltke, Präsident der PDC Europe, sagt über die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Krombacher. Es ist für uns eine Art Ritterschlag der zeigt, dass Darts nunmehr auch für die Top-Brands in Deutschland relevant ist. Krombacher zeigt sich hier erneut als Vorreiter, da sie das Thema PDC Europe und Darts auch aktiv über ihre eigenen vertrieblichen und kommunikativen Kanäle spielen. Ich bin überzeugt davon, dass sich hier zwei starke Partner gefunden haben, die sehr gut zueinander passen."