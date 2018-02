%%%Serviceplan Public Opinion entwickelt Standortmarketing für die GTAI%%%

Die Serviceplan Gruppe konnte sich im Pitch die Betreuung des gesamten Kommunikationsetats der Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) bis 2021 sichern. Serviceplan Public Opinion, die auf politische und gesellschaftliche Kommunikation spezialisierte Tochter im Berliner Haus der Kommunikation, ist für den strategischen und kreativen Part zuständig, Mediaplus für die internationale Mediaplanung.





Aufgabe der GTAI mit Sitz in Berlin ist es, weltweit für den Standort Deutschland zu werben und ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland zu begleiten. Dafür ist die Gesellschaft, deren alleinige Gesellschafterin die Bundesrepublik Deutschland ist, an über 50 Standorten weltweit und einem Partnernetzwerk international präsent.





Das erste Projekt der Zusammenarbeit ist eine integrierte internationale Kampagne zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Verantwortlich für die Umsetzung bei Serviceplan Public Opinion ist das Team um die Geschäftsführer Jörg Ihlau und Joachim Schöpfer mit Claudia Díaz (Management Supervisor) und Michael Johne (Kreativdirektion). "Es ist spannend und herausfordernd, eine globale und zugleich sehr ausdifferenzierte Zielgruppe mit der Kampagne anzusprechen", sagt Jörg Ihlau."Und deshalb freuen wir uns auf viel Buzz für Deutschland!“





Mediaplus soll mit den zwölf eigenen Standorten im Ausland sowie Kooperationspartnern für eine gute Vernetzung zwischen den Ländern sorgen. "Serviceplan und Mediaplus haben uns mit einem sehr überzeugenden Kreationskonzept und einem ganzheitlichen Mediakonzept begeistert! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt GTAI-Geschäftsführer Dr. Robert Hermann.