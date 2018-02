%%%Crossmedia gewinnt Media-Etat von HeyCar%%%

Die Mediaberatungsagentur Crossmedia in Düsseldorf betreut ab sofort HeyCar, das Gebrauchtwagenportal von Volkswagen. Das Mandat gewann der Dienstleister in einem Pitch. Erste Maßnahme ist eine Kampagne, die im ersten Halbjahr 2018 über eine große Bandbreite von Medien startet und dem Aufbau der Markenbekanntheit von HeyCar in Deutschland dienen soll.



Die HeyCar-Kampagne wird auf den Kanälen Out-of-Home, Radio, Print und TV gespielt sowie durch programmatische Online-Werbung ergänzt. Für die Betreuung des Kunden bei Crossmedia zeichnen Susanne te Poel, Stephanie Schmidt und Lisa Benndorf verantwortlich. Crossmedia arbeitet für HeyCar erneut mit der Hamburger Agentur Kolle Rebbe zusammen, die den Etat vor kurzem ebenfalls für sich verbuchen konnten.



"Mit Crossmedia haben wir eine betreuende Agentur gefunden, die „out of the box“ denkt und keine Medialösungen von der Stange liefert", sagt Markus Kröger, CEO der Volkswagen-Tochter Mobility Trader.



Mit der Plattform HeyCar will Volkswagen das Geschäftsmodell von mobile.de oder austoscout24.de herausfordern. Dabei setzt das Portal auf Klasse statt Masse und richtet seinen Fokus auf junge, höherwertige Gebrauchtwagen, die sich durch geringe Laufleistungen von maximal 150.000 Kilometern auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet HeyCar nicht mit Privatpersonen, sondern ausschließlich mit Händlern zusammen. Um für ihre Kunden die Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen in den Mittelpunkt zu rücken, verzichtet HeyCar völlig auf gekaufte Werbung und Inserate auf seinem Webangebot.