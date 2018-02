%%% Jung von Matt/Sports: Das bewegt die Influencer-Welt%%%



V.l.n.r.: Francis Trapp, Toan Nguyen und Teja Töpfer (Foto: Facelift, Jung von Matt/Sports und Brandew IO)

Nach welchen Kriterien wählen Influencer Partnerschaften mit Marken aus? Was ist ihnen wichtig? Die Antworten auf diese Fragen liefert eine Studie von Jung von Matt/Sports. In Kooperation mit der Berliner Influencer Marketing-Plattform Brandnew und dem Social-Media Technologie-Anbieter Facelift aus Hamburg hat dieMarketing-Agentur in der nach eigenen Angaben größten weltweit angelegten Studie 1.200 Influencer befragt.

Demnach wird Instagram von 76 Prozent der Befragten als beliebteste Plattform genannt, der eigene Blog als zweitwichtigster Kanal. Die Branche, die Influencer Marketing am stärksten nutzt, ist die Modebranche. Sie liegt bei der Zahl der Kooperationen mit Influencern mit Abstand vorne (61 %), danach folgen die Bereiche Travel (8 %) und Food (7 %).

Auch demographische Fakten liefert die Studie. Das Durchschnittsalter der befragten Influencer liegt bei 27 Jahren, 62 Prozent davon sind – und auch die Follower sind überwiegend weiblich. Über die harten Fakten hinausgehend geben die Ergebnisse außerdem einen Einblick in die Selbstwahrnehmung der Influencer sowie ihre persönliche Inspiration und Motivation: Das Geldverdienen hat als Antrieb für die Befragten einen nachgeordneten Rang. Im Vordergrund steht vor allem, die eigene Kreativität auszuleben und einen Unterschied machen zu wollen.

Teja Töpfer, COO und Mitgründer Facelift sagt: "Influencer Marketing wird im Social Media Mix immer wichtiger, aber Unternehmen fragen sich häufig, wie sie konkret die Vorteile für sich nutzen können. Mit diesem Whitepaper geben wir Unternehmen ein wertvolles Werkzeug an die Hand, um erfolgreich zu sein."

Die vollständigen Ergebnisse können Interessierte sich unter www.influencer-secrets.com herunterladen.