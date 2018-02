%%%ADC ehrt Studio Orel als Rookie Agentur des Jahres%%%

Im Rahmen der Night of Honour vergibt der Art Directors Club für Deutschland e.V. (ADC) in Berlin am 1. März im Frankfurter Palais seine traditionellen Ehrentitel ADC Kunde des Jahres, das ADC Ehrenmitglied sowie die Auszeichnung für das Lebenswerk. Die Preisträger hierfür sind bereits bekannt. Nun kommt der Gewinner des Titels Rookie Agentur des Jahres hinzu. Die Auszeichnung gewinnt das Stuttgarter Studio Orel.



"Den Titel Rookie Agentur vergeben wir an eine innovative, junge Agentur, die mit ihren kreativ exzellenten Arbeiten überzeugt", so Dr. Stephan Vogel, Präsident des Art Directors Club. Studio Orel deckt die Disziplinen Design, Kommunikation, Fotografie und Film ab und hat zwei Jahre nach der Gründung einen Silber Nagel für das Magazin '38: love' im Rahmen der Kampagne 'Porsche Tennis Grand Prix' beim ADC Wettbewerb gewonnen.



Neben der Rookie Agentur des Jahres wird Christoph Niemann als ADC Ehrenmitglied 2017 ausgezeichnet. Laudator ist Til Mette, Cartoonist beim 'Stern'. Über Christoph Niemann sagt er: "Ein Illustrator, der mit minimalem Aufwand, plus großer Eleganz deutlich komischer ist als die meisten Cartoonisten, allein dafür gebührt Christoph Niemann die Ehrenmitgliedschaft des ADC."



Dr. Martell Beck, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb der Berliner Verkehrsbetriebe, wird als ADC Kunde des Jahres 2017 ausgezeichnet. Die Laudatio hält Dörte Spengler Ahrens, Kreativchefin von Jung von Matt / Saga: "Unser Anspruch ist es, immer wieder neu zu überraschen und der Kampagne neuen Schub zu geben. Der Reiz liegt im Neuen und nicht in der Wiederholung. Out of the „Shoe-Box“-Denken geht nur mit einem Entscheider, Kunden wie Dr. Martell Beck!"



Stefan Kolle wird für sein Lebenswerk geehrt, die Laudatio hält Lorenz Ritter gemeinsam mit Marcell Jansen. "Eine posthume Laudatio auf Stefan zu halten, ist eigentlich das letzte, was ich machen möchte. Aber es ist auch das letzte, was ich für ihn tun kann, und deshalb tue ich es gern", so Lorenz Ritter, der über zwölf Jahre eng mit Stefan Kolle zusammengearbeitet hat. Für Jansen war Stefan Kolle Sparringspartner, Inspiration und Vorbild. Über die gemeinsamen Themen Gesundheit, Food und Sport wurde er für Jansen, der bereits seit 2010 verschiedene Start-ups gründet, nicht nur zum Mentor: Kolles Ansatz, dass die Agentur und die Start-up Welt viel voneinander lernen können, und Jansens Unternehmergeist brachte beide in den vergangenen Jahren persönlich zusammen.



Der ADC vergibt die vier Ehrentitel an Mitglieder des Kreativclubs. Kandidaten für diese Ehrung werden auf der Jahreshauptversammlung zur Wahl gestellt. Eine geheime Wahl entscheidet dann über die Auszeichnungen. Unterstützt wird die ADC Night of Honour auch 2018 von Hapag-Lloyd Cruises, Medienpartner ist die 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.