%%%Neugründung TLGG Consulting: Laura Alajmo und Max Orgeldinger haben operative Leitung%%%



Max Orgeldinger, Laura Alajmo und Christoph Bornschein (v.l., Foto: TLGG)

Im zehnten Jahr der Agenturgeschichte gründete TLGG die TLGG Consulting TLGG Consulting GmbH. Bisher hielt sich die Berliner Omnicom-Agentur zu Gute, die strategische Exzellenz einer Unternehmensberatung mit der Kreativität einer Digitalagentur zu vereinen. Nun gliedert Co-Gründer Christoph Bornschein die Consulting-Sparte aus. Bornschein erläutert: "Wir haben als erste verstanden, dass digitale Transformation auch neue digitale Geschäftsmodelle und digitale Strukturen im Unternehmen mit sich bringt. In diesem Sinn beraten wir Unternehmen seit Jahren. Mit der Ausgründung der TLGG Consulting GmbH wird das auch operational für alle sicht- und greifbar."

Mit dem existierenden Kundenportfolio, zu dem Marc O’Polo, Schmitz Cargobull (KUBIKx), Bayer (Leaps by Bayer), Aurelis Real Estate und die Deutsche Bahn (Beyond1435) zählen, falle dem Team der Start auf eigenen Beinen leicht. "Letztlich vollzieht TLGG mit der Ausgründung strukturell einen Schritt, der im Geschäftsalltag schon lange angelegt ist“, erklärt Principal Consultant Max Orgeldinger, "und stärkt damit sowohl die eigene Position als auch das kreative Profil der Mutteragentur.“ Unter der Führung von Bornschein, Orgeldinger und Beraterin Laura Alajmo soll das Team komplett eigenständig agieren: 24 Mitarbeiter, 30 Kunden und Projekte, eigene Webseite, unabhängige Planung und globale Positionierung mit Standorten in Berlin und New York – die Leitung des New Yorker Büros liegt bei Katrin Zimmermann, die aus ihrer Rolle als Director Business Innovation der Lufthansa zu TLGG gekommen war.

Als "startup for hire" will TLGG Consulting Unternehmen begleiten. Alajmo sagt: "Wir wollen als Partner individuelle Lösungen für Unternehmen schaffen, damit sie am Ende nicht mehr auf uns angewiesen sind. Beratung ist für uns Befähigung der Kunden, kein Upselling-Tool.“

TLGG betreut Kunden wie Astra, Swisscom und die Deutsche Bahn. Geleitet wird die knapp 180-köpfige Agentur vom Gründer-Trio Bornschein, Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi sowie den Direktoren Elfrun Otterbach und Thilo Friedrich.