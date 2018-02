%%%ButterBerlin und Diakonie Deutschland starten Kampagne%%%

Die Berliner Agentur ButterBerlin hat für die ebenfalls in Berlin ansässige Diakonie Deutschland eine neue Kampagne entwickelt, mit der die Organisation auf gesellschaftliche Ausgrenzung aufmerksam machen will. Unter dem Titel "Unerhört!" zeigt die Kampagne Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Randgruppen, z.B. Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose oder Flüchtlinge, die das Gefühl haben, nicht wahrgenommen zu werden. Damit wirbt die Diakonie für eine offene Gesellschaft, in der man einander wieder mehr zuhören soll."Unerhört!" ist unter anderem in Form von Plakaten sowie als Online-Kampagne in den sozialen Medien und über die Webpräsenz www.unerhört.de sichtbar. Dort können die einzelnen Lebensgeschichten der "Unerhörten" aufgerufen und angehört werden. So möchte die Diakonie die Diskussion über gesellschaftliche Ausgrenzung anstoßen und unter dem Hashtag #unerhört auch online einen Diskurs rund um soziale Teilhabe starten. Die Kampagne soll bis 2020 laufen.Verantwortlich zeichnen Projektleiter Michael Handrick für die Diakonie Deutschland sowie in der Agentur Butterberlin-Geschäftsführer Frank Stauss und Executive Creative Director Benjamin Schwarz. ButterBerlin gehört zur Butter GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Die Diakonie Deutschland ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die gelebte Nächstenliebe und der Einsatz für benachteiligte oder hilfsbedürftige Menschen. Darüber hinaus benennt die Diakonie auch öffentlich die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft.