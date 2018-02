%%%Econ Megaphone Awards: Heimat räumt meiste Preise ab – Überground ist Newcomer des Jahres%%%

Die Sieger der diesjährigen Econ Megaphone Awards, ehemals Econ Jahr der Werbung, stehen fest: Die Erfolgreichste Agentur des Wettbewerbs kommt in diesem Jahr aus Berlin – Heimat gewann insgesamt acht Trophäen, darunter zweimal Gold für die FDP 'Dark Diaries'. Als Newcomer des Jahres wird die Hamburger Agentur Überground ausgezeichnet. Sie holt je einmal Silber und Bronze für die Virals 'Danke Millionen (Kunde: Tipp24) und 'SantaClara' (Kunde: Lidl). Insgesamt vergibt die Econ-Jury 29 Preise, fünfmal Gold sowie je zwölfmal Silber und Bronze.

Heimat streicht neben den beiden Gold-Auszeichnungen zudem einmal Silber mit dem FDP-Case ein. Außerdem gehen je eine weitere Silber- und Bronze-Auszeichnung für '#snowdrawings' (Kunde: Swisscom) an die Agentur, die zudem weitere drei Bronze-Medaillen mit 'The Melanoma Campaign' (Kunde: Stiftung Deutsche Krebshilfe), 'Smashing the Klichees' (Kunde: Hornbach) und 'Unlock Switzerland' (Kunde. Swisscom) gewinnt.

Neben Heimat heimsen auch die Agenturen elbkind (Arbeit: 'Ritter Sport Einhorn', Kunde: Ritter Sport), La red (Arbeit: 'Sag's mir ins Gesicht', Kunde: ARD aktuell/tagesschau.de) und denkwerk (Arbeit: 'The world through diffrent eyes', Kunde: Deutsche Synesthesie-Gesellschaft) Gold ein. Weitere Gewinner des Econ Megaphone Awards sind Ogilvy, Serviceplan, Wavemaker, fischerAppelt, Interactive Media Foundation, SevenOne AdFactory, Agentur am Flughafen und Heine Warnecke Design. Alle Gewinner finden Interessierte hier.