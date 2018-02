%%%Jung von Matt/Spree präsentiert Mini 'Live Unfiltered'%%%

Die Berliner Agentur Jung von Matt/Spree hat im Rahmen der neuen Kampagne 'Live Unfiltered' für das Mini Cabrio einen Spot konzipiert, der die ungefilterte Verbindung zwischen dem Cabrio-Fahrer und seiner Umgebung zeigen soll. Der Film wurde im Oktober 2017 in Los Angeles unter der Regie von Bruce St. Clair gedreht, für die Produktion zeichnet Markenfilm Crossing in Hamburg verantwortlich.



In dem Spot fährt ein Mann in einem Mini Cabrio durch die Stadt und hört, was Möwen, Palmen und Hunde zu erzählen haben. Durch das offene Verdeck soll eine erweiterte Wahrnehmung des Umfelds impliziert werden, durch die ein Einblick in die Geschichten der Stadtbewohner möglich sein kann.

"Mini als Marke und das einzigartige Mini Fahrerlebnis waren immer direkt und persönlich – genau das veranschaulicht die Kampagne", ergänzt Till Eckel, Kreativchef bei Jung von Matt/Spree.



Die Berliner Agentur ist seit 2015 Lead-Agentur für Minis internationale Kampagnen. Im vergangenen Jahr realisierte das Hamburger Büro Jung von Matt/Next Alster für die Mini-Schwester BMW eine Kampagne für die M-Serie. Die BMW Group arbeitet mit verschiedenen Agenturen zusammen, etwa Interone, Heye und Serviceplan. Erstgenannte gestaltete den Auftritt zum 100-jährigen Jubiläum.