%%%Württembergische und Jung von Matt/Neckar wollen zum Fels in der Brandung werden%%%



'Ihr Fels in der Brandung': Württembergische und Jung von Matt/Neckar lancieren neue Markenkommunikation (Foto: Screenshot YouTube/W&W)

Die Württembergische Versicherung mit Sitz in Stuttgart startet Anfang Februar mit dem Relaunch ihres Markenauftritts. Und lädt das Key-Visuals 'Der Fels in der Brandung' zu 'Ihr Fels in der Brandung' auf. Mit dem neuen Ansatz will sich der Versicherer künftig als starke Marke positionieren. Ab heute geht dazu eine deutschlandweite Mediakampagne mit neuen TV-Spots sowie Online-Werbung an den Start.

Der neue Markenauftritt entstand im Zuge eines Agentur-Pitches, bei dem Jung von Matt/Neckar den Etat verteidigte – die Agentur aus Stuttgart betreut die Württembergische nun bereits im elften Jahr. Das Ergebnis ist eine 360-Grad-Kampagne, die den Verbraucher offline und online an allen relevanten Touchpoints erreicht. Um die Kommunikation persönlicher auszurichten, bricht die Württembergische bewusst mit einer alten Tradition: Der seit Jahren bekannte Slogan 'Der Fels in der Brandung' wird in der neuen Kampagne zum persönlicheren 'Ihr Fels in der Brandung'. Außerdem entwickelte die Württembergische zusätzlich die 'Gut-beraten-Garantie', die in der Markenkommunikation von Beginn an einen zentralen Punkt einnimmt. Unter dem Motto '100% zufrieden. Oder 50 Euro' wird den Kunden beste Beratung garantiert.

Neue Strategie – Treue bei visuellem Auftritt

"Kleine Änderung, große Wirkung", sagt Katrin Schwartzentruber-Koch über den neuen Slogan, verantwortliche Leiterin Markenmanagement und Marketingkommunikation von Wüstenrot & Württembergische. Und fügt hinzu: "Der neue Markenauftritt ist ein Bekenntnis zu der Verlässlichkeit, die unsere rund 3.000 Berater in der persönlichen Kundenbetreuung leben. Ganz egal, auf welchem Weg auch der Kunde mit ihnen kommuniziert: Sie sind deren vertraute und verbindliche Ansprechperson und geben der Marke ein Gesicht. Jeder Berater ist quasi ein ganz persönlicher Fels in der Brandung für seine Klienten. Und genau das wollen wir mit dem neuen Markenauftritt zum Ausdruck bringen."

Trotz dem neuen strategischen Ansatz, will sich der Versicherer bei den visuellen Wurzeln treu bleiben. Achim Jäger, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Neckar, meint dazu: "Starke Bilder, uniques Setting, volle Flexibilität – das Branding mit der Brandung geht auf. Der hohe Wiedererkennungswert unserer visuellen Markenwelt und ihre einfache Adaption auf verschiedenste Themen ist definitiv eine der Stärken der neuen Kampagne. Mit dem neuen Aufritt setzen wir die wichtigsten Markenkernwerte der Württembergischen glaubhaft in Szene."

Musikalische Reise in die 90er

Für die Spots zum neuen Markenauftritt zeigt sich die Filmproduktion Wanda aus Hamburg gemeinsam mit dem Regisseur Humbi Entress verantwortlich. HearDis! untermalt die Dramaturgie der Filme musikalisch durch eine Neuinterpretation von Erik Saties 'Gymnopédie No.1'. Das Klavierstück war bereits in den Neunzigern in den TV-Spots des Versicherers zu hören. Die Fotoproduktion fand unter der Leitung des Fotografen Johannes Mink statt.

Zum wiederholten Male vertraut die Württembergische ihre Mediaplanung der Düsseldorfer Mediaagentur OMD an. Hierbei kommt ein breitgefächerter Mediamix mit starkem Fokus auf Bewegtbild zum Einsatz. Zu sehen sein wird die Kampagne ab heute auf reichweitenstarken TV-Kanälen und digitalen Plattformen. Mit einer viermonatigen, fortlaufenden Kampagne über Addressable TV und einer sechsmonatigen Online-Kampagne wird das Angebot ergänzt. Dabei liegt der Fokus bei den digitalen Kanälen vor allem auf einer Verzahnung mit dem Vertrieb – interessierte Nutzer werden direkt auf die Kampagnen-Landingpage www.ihrfels.de verlinkt, wo sie Kontakt mit einem persönlichen Berater vor Ort aufnehmen können.