%%%Vodafone kurbelt Giga-Geschichte mit neuem Gigaboost an%%%

Nachdem Vodafone 2016 bereits die Entwicklung zur Gigabit-Gesellschaft inszeniert hatte, startet das Telekommunikationsunternehmen mit Zentrale in Düsseldorf nun seine zweite Gigaboost-Aktion: Vodafone-Kunden können ab heute bis zum 28. Februar 2018 einmalig 100 GB Datenvolumen aktivieren und dieses einen Monat lang nutzen.



Begleitet wird die Aktion von einer Kampagne, in deren Rahmen der Gigaboost im TV, Online, Print und am PoS promotet wird. So wird beispielsweise ein 50-sekündiger TV-Spot ab dem 3. Februar bundesweit ausgestrahlt. Hinter der Kampagne steht die Hamburger Kreativ-Agentur Jung von Matt. Für den Spot führte Alex Feil Regie, als Media-Agentur ist Wavemaker mit Sitz in Düsseldorf verantwortlich.



Vodafone bietet neben Telekommunikation auch Fernsehen an und sieht sich selbst als Gigabit Company. Als solche steht das Unternehmen auch hinter dem Infrastruktur-Ausbau in Deutschland.