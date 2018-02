%%%Blood Actvertising präsentiert Erstling für Neukunde EWE%%%



EWE beauftragte Blood aus Hamburg mit einer Kampagne unter dem Motto 'Zuhause läuft's' (Foto: Blood Actvertising)

Zuhause läuft's' – unter diesem Motto bringt der niedersächsische Energie- und Telekommunikationsanbieter EWE eine Dachkampagne auf die Straße. Diese soll die Strategie des Konzerns stützen, mit regenerativen Energien, effizienten Netzen, Telekommunikation, Mobilität und IT die Schlüsseltechnologien der Zukunft zu bündeln. Inhaltlich geht es um das Produkt- und Serviceangebot für Privatkunden rund um das Thema Zuhause, wie Strom und Erdgas, Internet/Glasfaser, Telefonie, Smart Home-Lösungen und private Energieerzeugung sowie zahlreiche Mehrwert-Services wie Schlüsselnotdienst oder Umzugsservice. Verantwortlich für die neue Kampagne ist Corinna Heße, die das vor rund einem Jahr neu aufgestellte operative Marketing für Energie und Telekommunikation bei EWE leitet. Die neue Kommunikation wurde zusammen mit Blood Actvertising aus Hamburg in einem strategischen Prozess entwickelt.



Zentrales strategisches Element der Kampagne ist ein Manifest, aus dem ein Spot entstanden ist, der seit Dezember regional in Kinos und auf den Sendern RTL und Sat1 ausgestrahlt wird. Im Frühjahr 2018 folgt ein Print-, Out-of-Home- und Online-Flight. Flankiert wird dieser durch Funkspots auf reichweitenstarken Sendern in Niedersachsen sowie durch Maßnahmen in Social Media.



"EWE definiert mit der 'Zuhausestrategie' ein neues Branchenprofil, das perfekt ins moderne Leben passt. Trotz seiner Größe und Tradition herrscht bei EWE ein unternehmerisches Klima des Aufbruchs. Hier wird mit echtem Mut zur Veränderung, kurzen Entscheidungswegen, hoher Eigenverantwortung und großem Elan an der Zukunft der Marke gearbeitet", so Norman Störl und Lars Kempin, die beiden Geschäftsführer von Blood.



"Wenn Energieprodukte und -dienstleistungen mit Telekommunikations-, IT- sowie Mehrwert-Services zusammengeführt werden, ist das ein konsequentes Bekenntnis zu mehr Kundenorientierung und zu einem ganzheitlichen Kundenerlebnis", sagt Frank Lachotta, Leiter Marketingstrategie. "Eine wesentliche Basis für diese klare Ausrichtung ist hier nicht zuletzt ein echter Kulturwandel: Unsere Kernfrage lautet inzwischen nicht mehr: Wie können wir mehr Strom verkaufen? – Wir fragen uns heute, wie wir den Menschen rund um ihr Zuhause den Rücken freihalten können, wie wir ihr Leben einfacher, komfortabler und sicherer machen können. 'Zuhause läuft's' bringt diese Haltung auf den Punkt und ist für uns nicht nur Werbebotschaft, sondern täglicher Antrieb."



Neben Blood waren zudem die Produktionsfirma Cobblestone Film, Hamburg, und der Regisseur Joachim Zunke für die Umsetzung der Spots mit im Boot. Bei den Print-Motiven unterstützte Marlene Ohlsson, Hamburg, die Produktion und der Fotograf Florian Schüppel steuerte die Bilder bei. Für die Funk-Spots war Die Stube, Hamburg, für die Produktion verantwortlich. Als Sprecher fungierten Maja Maneiro und Andreas Fröhlich.