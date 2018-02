%%%US-Agentur Optimist startet mit Dirk Spakowski in Europa%%%

Die US-Agentur Optimist, Los Angeles, setzt mit Dirk Spakowski als Europa- und Deutschland ihren Fuß erstmals in die Alte Welt. Der frühere BBDO- und Springer&Jacoby-Geschäftsführer hat ein Büro in Hamburg und London eingerichtet, wo bereits erste Arbeiten für Google kreiert wurden. Optimist wurde 2009 von dem Consultant Jürgen Dold und dem Event-Mann Nils Arend sowie der US-Amerikanerin Rose Odeh gegründet. Dold, gebürtiger Heidelberger, und der aus Hamburg stammende Arend lernten sich in Kalifornien beim Surfen kennen. Zusammen mit einem Büro in New York werden 120 Leute beschäftigt, die für Blue Chips wie Nike, Google und Red Bull arbeiten. Der Fokus bei Optimist liegt auf Strategie, Design, Content und Experience.

Spakowski will mit Optimist das umsetzen, was für ihn die Zukunft der Werbung ist: "Während meiner mehrjährigen Arbeit für smart habe ich vor allem eines gelernt: Kampagnen wie Dancing Traffic Light oder E-Ball sind Beispiele dafür, wie Kommunikation heute funktioniert. Es geht darum, ganzheitliche, positive und authentische Markenerlebnisse zu schaffen, die entlang einer Customer Journey über alle Touchpoints hinweg den Konsumenten einbeziehen und Emotionen verankern.“

