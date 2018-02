%%%We Do gewinnt DGB als Neukunden und gestaltet Betriebsratswahl-Kampagne %%%



Berliner Agentur We Do communication ist die Wahl der Gewerkschafter (Foto: We Do)

In Deutschland werden 2018 Betriebsräte gewählt. Arbeitnehmer stimmen vom 1. März bis zum 31. Mai in mindestens 28.000 Betrieben über ihre Vertreter ab. Die Bedeutung für mehr Mitbestimmung und Demokratie in den Betrieben soll eine Kampagne des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unterstreichen, die ab 6. Februar bundesweit zu sehen sein wird. Für die Strategie, Konzeption und Umsetzung ist die Berliner Agentur We Do communication verantwortlich, die sich in einem mehrstufigen Pitchverfahren im letzten Jahr durchsetzte.

Unter dem Leitmotiv 'Betriebsräte kämpfen für gute Arbeit. Damit du nicht zu kurz kommst.' geht es in der Kampagne um Freizeit, Familie, Integration, sichere Arbeit, Weiterbildung und faire Bezahlung. Ziel ist dabei, die Betriebsräte in ihrer Arbeit zu bestärken und gleichzeitig den Angestellten die Vorteile eines Betriebsrats im beruflichen Alltag aufzuzeigen.

In allen 16 Landeshauptstädten und acht zusätzlichen Großstädten mit mitarbeiterstarken Betrieben wird die Kampagne entlang ihrer sieben Motive auf rund 1.000 Großflächen in zwei Wellen ausgespielt. Verlängert wird die Kampagne durch eine abgestimmte Online-Kommunikation in den Sozialen Netzwerken – hierfür hat We Do einen Werbefilm gestaltet – und Online-Werbeschaltung. Zur weiteren Kampagnenausstattung für den DGB-Bundesvorstand, seine Bezirke und Untergliederungen gehören Gebäudeverkleidungen, Riesenbanner, Plakate und Kleinwerbemittel.

"Die Betriebsratswahl betrifft Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz persönlich. Mit der Kampagne unterstreichen wir die unverzichtbare Rolle der Betriebsräte bei Mitgestaltung guter Arbeit in den Unternehmen“, sagt We Do-Geschäftsführerin Ina von Holly zur ersten Arbeit der Agentur für den DGB. In den vergangenen Jahren hat WE DO bereits drei Tarifkampagnen für die IG Metall entwickelt.

Das Projektteam der Agentur setzt sich wie folgt zusammen: Strategie: Daniel Zimniak, Beratung: Philipp Reimann, Hanna Wiemann; Kreation: Anja Diezel, Bastian Ötken.