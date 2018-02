%%%DesignStudio expandiert nach Australien%%%

Die Marken- und Design-Beratung DesignStudio mit Stammsitz in London hat kürzlich ein neues Office in Sydney eröffnet. Die Letung hat James Gilmore übernommen, der zuletzt auf der Pay-roll von The People Agency stand und sowohl für DesignStudio in London und in San Francisco gearbeitet hatte. Das Büro in Sydney ist das dritte weltweit.

Die 2009 von Paul Stafford und Ben Wright gegründete DesignStudio-Gruppe zählt heute zu den international renommierten Marken- und Design-Agenturen. Zu den Auftraggebern der Independent-Agentur gehören unter anderem so bekannte Companies wie Adobe,Twitter, Airbnb, Deliveroo, Toyota, Microsoft und Logitech.