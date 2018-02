%%%Hockey-Bund: Metro-Tochter real wird neuer Haupt-Partner%%%

Die real,- SB-Warenhaus GmbH in Düsseldorf wird ab sofort neuer Hauptpartner des Deutschen Hockey Bund e.V. (DHB) mit Sitz in Mönchengladbach. Bundesweiter Auftakt der Kooperation ist die Endrunde der Deutschen Meisterschaft 2018 im Hallenhockey in Stuttgart der Damen und Herren am 3. und 4. Februar 2018. Die Zusammenarbeit zwischen dem DHB und real wurde zunächst für zwei Jahre geschlossen und ist langfristig angelegt. Der real-Slogan "Wir sind real" ziert ab sofort die Trikots der deutschen Hockey-Nationalteams.

Die Partnerschaft zwischen dem Deutschen Hockey-Bund und real ist sowohl thematisch als auch praktisch geprägt durch gesunde Ernährung, Bewegung, Fitness und Teamgeist. Entsprechend gut passt auch das neue Kampagnen-Motto "Wir sind real", mit dem sich das Hypermarkt-Unternehmen selbstbewusst seinen Kunden präsentiert. "Hockey und real passen wunderbar zusammen. Gemeinschaftsgeist und Teamwork sind Werte, die auch bei uns im Unternehmen eine große Rolle spielen und mit denen wir uns identifizieren können. Daher freuen wir uns ab sofort die deutschen Hockeyteams mit ihren authentischen Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Entsprechend gut passt auch unser Slogan "Wir sind real", der auf den Trikots der deutschen Damen- und Herren-Nationalmannschaft zu sehen sein wird", erläutert real-CEO Patrick Müller-Sarmiento. "Hockey ist anspruchsvoller Team- und Familiensport zugleich - mit tollen, traditionellen Vereinen an der Basis. Auch wir sind mit unseren Märkten ein starker und verlässlicher Partner für viele Familien."

"Wir sind stolz real als neuen Hauptpartner in die DHB-Sponsorenfamilie aufzunehmen. Unsere Sportlerinnen und Sportler stehen auf allen Ebenen des Verbandes für Authentizität, Fitness und Teamgeist. Der Slogan "Wir sind real" passt also perfekt zu uns. Wir freuen uns, ihn ab kommendem Mittwoch bei der Hallenhockey-WM in Berlin auf den Trikots der beiden A-Nationalteams in die Sportwelt zu tragen und eine starke konzeptionelle Partnerschaft mit real zu beginnen und zu leben", sagt Wolfgang Hillmann, Präsident des DHB.