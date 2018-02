%%%Krombacher o,0% baut Radsport-Engagement aus %%%

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bekommt Verstärkung: Ab sofort steht Krombacher o,0% als neuer Partner an der Seite der Organisation, der den Radsport im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert.



Die alkoholfreie Biermarke war im vergangenen Jahr erstmals im Radsport aktiv, zu dem Zeitpunkt noch mit dem Radsport World Team BORA-hansgrohe. Nun weitet sie ihr Engagement auf den Breitensport aus: Neben verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen wird Krombacher die Serie "Radtourenfahrten (RTF) powered by Krombacher o,0%" präsentieren, an der jährlich bis zu eine Million Sportler teilnehmen. Uwe Riehs, der Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei sagt: "Unsere Partnerschaft bietet eine sehr gute Möglichkeit, unsere Krombacher o,0% Produkte als natürlichen Durstlöscher und als Alternative zu Wasser und künstlichen Erfrischungsgetränken all denjenigen zu präsentieren, die bewusst auf jeglichen Alkohol – aber nicht auf Geschmack – verzichten möchten."



Nicht nur im Radsport ist Krombacher aktiv: In der vergangenen Woche hatte die Brauerei bekannt gegeben, offizieller Bierpartner des Darts-Verband Professional Darts Corporation Europe (PDC) zu sein.