%%%M&C Saatchi will E-Sports-Aktivitäten ausweiten%%%

Die Berliner Sponsoring-Spezialisten der Agenturgruppe verstärken ihr Team im Bereich E-Sports: Seit Anfang des Jahres unterstützen Lucas Strutz und Moritz Baier die bestehende Unit bei Partnerschaften und Markenkommunikation in E-Sports-Umfeldern. Die beiden Agentur-Neueinsteiger haben schon während des Studiums Consulting-Erfahrung in dem boomenden Entertainment-Sektor gesammelt.

"Die E-Sports-Branche wächst und wir sehen großes Potential für Marken auf eine spannende Zielgruppe in einem hoch emotionalen Umfeld zu treffen", sagt Maximilian Laiss, Team Lead für E-Sports in der Agentur."Allerdings bedarf es auch der richtigen Auswahl an Inhalten, Kanälen und Plattformen – hier wollen wir Marken mit einem passenden Angebot abholen und gemeinsam die Entwicklung der jungen Branche weiter mitgestalten."

M&C Saatchi Sport & Entertainment betreut seit 2015 u.a. Kunden wie Riot Games und dessen weltweit meistgespieltes MOBA Online Game 'League of Legends' in der Beratung, Aktivierung sowie PR.