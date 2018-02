%%%The Ocean Power entwickelt Launch-Kampagne für Subaru%%%

Am 24. und 25. Februar führt Subaru seine beiden neuen Modelle XV und Impreza ein. Die Kommunikationsmaßnahmen zum Launch stammen von The Ocean Power (TOP): Die 2010 gegründete Düsseldorfer Kreativagentur hält seit 2014 den Gesamtkommunikationsetat der deutschen Niederlassung des Automobilherstellers.

Im Mittelpunkt steht das Thema Sicherheit: Ein neuartiges Fahrassistenzsystem namens EyeSight ermöglicht es in beiden Modellen dem Fahrer, über eine Stereokamera alle Insassen der Autos immer im Blick zu behalten. Insbesondere für die Zielgruppe der Familien setzt TOP dieses und andere Features in den relevanten Kanälen in Szene. Die Kampagne umfasst On- wie auch Offlinemaßnahmen wie z.B. Anzeigen in Motortiteln, OOH und Händlerkommunikation, Funkspots und Onlinebanner.

Auf Kundenseite verantworten Christian Amenda, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH, sowie Jürgen Ehlenberger, Leiter Marketing-Services und René Sablatnig, Gruppenleiter Werbung und Vkf, die Kampagne. In der Agentur sind neben Gründer und Geschäftsleiter Kay Müller die CDs Margitta Wuttke und Gert Machata sowie Michaela Herberg, Gruppenleiterin Beratung, zuständig.

Die The Ocean Power GmbH beschäftigt am Standort Düsseldorf 14 Mitarbeiter. Auf der Kundenliste stehen neben Subaru u.a. Acer, BAT, Canon, Ratiopharm und die WWK Versicherung.