%%%Hoca X gewinnt DEA-Etat%%%

Der Corporate Publishing und Content-Spezialist Hoffmann und Campe X sichert sich im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation einen Etat der DEA Deutsche Erdoel AG. Der dreijährige Rahmenvertrag umfasst die ganzheitliche Kommunikation und Markenführung des Erdgas- und Erdöl-Konzerns. Erste Projekte sind das 'DEA Magazine' und der DEA Nachhaltigkeitsbericht, weitere sind in Vorbereitung. Die DEA Deutsche Erdoel AG mit Sitz in Hamburg ist eine international tätige Explorations- und Produktionsgesellschaft für Erdgas und Erdöl. "Hoffmann und Campe X hat uns mit seinem Leistungsportfolio in Bereichen Strategie, Print und Online überzeugt", erklärt Dr. Olaf Mager, Leiter Externe Konzernkommunikation bei DEA, zur Agenturentscheidung.





Dr. Jessica Renndorfer, Verlagsleiterin Hoffmann und Campe X: "Wir freuen uns, mit der DEA Deutsche Erdoel AG einen spannenden Neukunden gewonnen zu haben, und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Projekte."