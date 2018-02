%%%Das radrevier.ruhr sucht eine Leadagentur%%%



Die Ruhr Tourismus GmbH möchte das Ruhrgebiet als Radreiseregion etablieren (Foto: radrevier / Jochen Tack)

Die Ruhr Tourismus GmbH (RTG), Oberhausen, hat in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit Sitz in Essen im vergangenen Jahr die Dachmarke radrevier.ruhr entwickelt. Das Förderprojekt der EU und des Landes Nordrhein-Westfalen will die 'Metropole Ruhr' als eine der führenden Radreiseregionen in Deutschland positionieren und soll bis ins Jahr intensiver beworben werden.Für die Marketingoffensive in den Jahren 2018/2019 ist die RTG nun auf der Suche nach Unterstützung: Eine Design- und Kommunikationsagentur soll die bislang hausintern geführte Vermarktung und Gestaltung der Marketing-Maßnahmen für das Radrevier vollständig übernehmen und eine schlagkräftige Marketingstrategie entwickeln. Zu den Aufgaben zählt neben dem Erstellen von Anzeigenlayouts auch die Beratung in Hinblick auf zielgruppenspezifische Werbemaßnahmen, online wie offline. Das Budget für die Umsetzung beläuft sich auf 400.000 Euro. Die Laufzeit ist bis November 2019 geplant. Mehr zu dieser und weiteren News der Woche lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von new business