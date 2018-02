%%%facts and fiction wird Teil von Geometry%%%

Innerhalb von WPP wird die Live-Kommunikations-Agentur facts and fiction Teil von Geometry. facts and fiction mit Standorten in Köln und Berlin wurde 1992 gegründet, gehört seit 1999 zu WPP und bleibt als Marke bestehen. Eine ähnliche Neuorganisation hatte es bei WPP kürzlich für KKLD gegeben: Die Berliner Agentur wurde Wunderman zugeschlagen. "facts and fiction ist ein Gewinn für uns wie für unsere Kunden”, so Diego Miranda, CEO von Geometry in Deutschland. "Mit facts and fiction können wir unseren Omni-Channel-Ansatz weiter ausbauen und die Customer Journey vollständig abbilden. Gemeinsam werden wir Unternehmen künftig noch stärker darin unterstützen, ihre Markenerlebnisse zu steigern und Schlüsselmomente im Kaufprozess optimal zu nutzen.”



Das bisherige Management-Team um die Geschäftsführer Dietmar Jähn, Jörg Krauthäuser und Robert Müller bleibt an Bord. "Die Geometry Group ist der perfekte Fit für unser Angebot”, so Dietmar Jähn, Geschäftsführender Gesellschafter. facts and fiction beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter aus den Bereichen Konzeption, Kreation und Umsetzung. Das Team wird künftig eng zusammenarbeiten mit den vier Einheiten – Geometry Activation, Geometry Intelligence, Geometry Branding und Geometry Digital – an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg. Außerdem werden Köln und Berlin als weitere Geometry-Standorte hinzukommen.

facts and fiction erhielt in den letzten Jahren Awards für seine Arbeiten für Kunden wie Bayer, die EXPO, das Goethe Institut, Microsoft und Samsung.