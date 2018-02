%%%PepsiCo und UEFA Champions League bleiben Partner%%%



PepsiCo und die UEFA Champions League verlängern ihre Partnerschaft (Foto: Markenzeichen)

Die PepsiCo Inc. hat heute bekanntgegeben, ihre Zusammenarbeit mit der UEFA Champions League um weitere drei Jahre zu verlängern. Der im US-Bundesstaat New York ansässige Getränke- und Lebensmittelkonzern wird den Wettbewerb mit seinen Marken Pepsi, Lay's, Gatorade, Doritos, 7UP und Ruffles bis zum UEFA Champions League Finale im Jahr 2021 als offiziellen Sponsor unterstützen. Die erneuerte Zusammenarbeit umfasst neben On-Pack-Promotions und digitalen Maßnahmen auch die Fortsetzung der von PepsiCo präsentierten Eröffnungszeremonie der UEFA Champions League.



Guy-Laurent Epstein, Marketing Director der UEFA Events SA, sagt: "Die von Pepsi präsentierte Eröffnungszeremonie des Finales der UEFA Champions League hat dem Wettbewerb neues Publikum gebracht und wir freuen uns auf eine weitere spannende Show in Kiew."



Zugleich soll die Snack-Marke Lay's ihre Partnerschaft mit der UEFA Foundation for Children fortführen. Lay's hatte im vergangenen Jahr eine Initiative unterstützt, in deren Rahmen ein Fußballfeld im Za'atari Flüchtlingscamp in Jordanien angelegt worden war.



PepsiCo ist seit 2015 Sponsor der UEFA. Im Rahmen dieser Kooperation entstanden bereits Kampagnen wie die 'Lay's United Kampagne' mit Leo Messi und das an Nachwuchsspieler gerichtete 'Gatorade 5v5' Turnier.