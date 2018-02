%%%M&C Saatchi: Ohrwurm-Song zum kinder-Geburtstag%%%

Die richtige Musik kann das Klickraten eines Spots deutlich pushen - das zeigte vor kurzem die Hitliste der meistgeklickten YouTube-Clips. So gesehen hätte der Gute-Laune-Song, mit dem Ferrero ins Jubiläumsjahr seiner Marke kinder startet, durchaus Viral-Potenzial: Kreativagentur M&C Saatchi Advertisinig engagierte zur Vertonung des 30-Sekünders den schwedischen ESC-Gewinner von 2015 Måns Zelmerlöw und kreierte mit dem Song 'Happyland' den ersten Werbe-Hit des Jahres.





'Made of Happy' ist denn auch das Motto der Jubiläumskampagne, die noch bis zum 25.2. läuft. Dazu produzierte Fox Devil Films unter der Regie von Samuel Bannets drei Spots mit emotionalen Bildern von glücklichen Familienalltags-Situationen in aller Welt. Digitaler Dreh- und Angelpunkt der Kampagne ist die kinder-Website , auf der Aktionen und besondere Produkt-Editionen präsentiert werden. Aktuell zum Beispiel kann man mit den kinder Riegeln 'Süße Grüße' und der kinder Schokolade '1-Mini-Tafel gratis' personalisierte Grußkarten mit den entsprechenden Produkten verschicken. Für den Sommer ist eine Aktion unter dem Motto 'Mit kinder werden Wünsche wahr' geplant, bei der die Marke Kindern und ihren Eltern Wunscherlebnisse beschert.



Bei Ferrero verantwortet Thomas Laux, Leiter kinder Snacks, die Jubiläumsaktivitäten. Die Mediaplanung liegt bei Mindshare. PR-Agentur ist fischerAppelt: Die Hamburger Agentur kümmert sich nicht nur um die Konzeption und Koordination der Jubiläumskampagne, sondern auch um Social Media und Events. In Österreich ist Buzzdriver in die Aussteuerung involviert, in der Schweiz PRFact mit Unterstützung der Dienstleister Spinnwerk sowie esome im Bereich Social Media.