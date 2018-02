%%%Namics bietet künftig auch Marketing Operations-Leistungen an%%%

Die Digital-Agentur-Gruppe Namics mit Stammsitz in Zürich und immerhin drei Büros in Deutschland (Frankfurt, Hamburg und München) will künftig mehr Services im Bereich Marketing anbieten und so das Digital-Marketing von Unternehmen ganzheitlich betreuen – gemäß des Customer-Journey-Ansatzes, der den Endkunden und seine Kontakt-Punkte in den Fokus rückt.

Daher wurde im Januar 2018 die neue Unit Marketing Operations gegründet, deren Leitung Holger Neckenbürger übernommen hat. Vom Standort München aus will der frischgebackene Head of Marketing Operations mit seinem Team künftig folgende Services anbieten: Redaktion, Conten­t-Pflege und ­-Migration, Social Media-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, Newsletter-­Marketing und Analytics Operations. Der Diplom-Kaufmann Neckenbürger (Justus-Liebig-Universität Gießen) kam nach Jahren bei der Agentur komdat.com GmbH Mitte 2015 als Account Director zu Namics.

Bernd Schopp, CEO und Partner bei Namics, gibt das Ziel vor: "Neben dem Wachstum im deutschen Markt ist der Ausbau unserer Fullservice-Fähigkeit ein zentrales Ziel. Mit der Schaffung eines eigenen Marketing-Operations-Teams erweitern wir unser Leistungsangebot. Zudem adressieren wir die steigende Nachfrage nach dem operativen Management aller digitalen Marketing-­Maßnahmen. Damit sichern wir für unsere Kunden den Erfolg der von Namics entwickelten digitalen Marketing-Lösungen. Mit diesem integrativen Ansatz und unserer langjährigen Digital-­ und Branchenerfahrung unterstreichen wir unsere Position als strategischer und herstellerunabhängiger Partner im digitalen Wandel."