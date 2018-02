%%%pilot verteidigt Techniker-Etat%%%

Die Mediaagentur pilot darf die Techniker Krankenkasse (TK) für mindestens weitere vier Jahre auf ihrer Kundenliste führen: Die Hamburger Agenturgruppe konnte ihr Mandat von Deutschlands größter gesetzlicher Krankenkasse in einem Pitch erfolgreich verteidigen. pilot betreut den Media-Etat der TK bereits seit 2013.





"Die Kommunikationsexperten von pilot haben uns nicht nur in den vergangenen vier Jahren mit ihrer Arbeit und ganzheitlichen Beratung, sondern auch erneut im Pitch mit einer perfekt aufeinander abgestimmten Media-Gesamtstrategie überzeugt. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam neue Wege in der Kommunikation zu gehen, die sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert und unsere Kundengruppen so genau wie möglich erreicht", erklärt Andreas Bündert, Geschäftsbereichsleiter Marke und Marketing der TK die Entscheidung.





Der Fokus der Mediastrategie, für die das Team um Geschäftsführer Thorsten Mandel zuständig ist, liegt auf digitalen Maßnahmen und Programmatic Advertising. Weitere Bausteine wie Sonderwerbeformen oder Kooperationen, die inhouse geplant und umgesetzt werden, ergänzen den Media-Mix.





Man habe insbesondere durch die frühe Umstellung auf Programmatic Advertising Pionierarbeit für den Kunden geleistet und so die Effizienz der digitalen Kampagnen signifikant gesteigert, sagt Thorsten Mandel, Geschäftsführer pilot Hamburg. "Ob strategische und konzeptionelle Beratung, programmatische Auslieferung der Werbemittel oder gelungene Sport-Kooperationen wie dem TK Kiez-Match: durch die integrierte Planung konnten wir für die TK bereits zahlreiche Maßnahmen erfolgreich umsetzen und verschiedene Kundengruppen gezielt ansprechen."