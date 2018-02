%%%Vice entwickelt Digitalkampagne für Volkswagen%%%

Volkswagen startet eine internationale Digitalkampagne für seinen T-Roc - und setzt dabei auf eine umfassende Partnerschaft mit dem Medienkonzern Vice: Konzept und Kreativität stammen von der Vice-Agenturtochter Virtue; Medialeistung liefern die verschiedenen Kanäle des Vice-Networks. Kreiert wurde die Kampagne vom Berliner Standort der Agenturgruppe, der u.a. bereits Branded Content-Maßnahmen für Mercedes entwickelt hat.





Herzstück ist ein emotionaler Spot, in dem das kanadische Model Winnie Harlow die Hauptrolle spielt. Die 22-Jährige leidet an einer seltenen Hautkrankheit und wurde als Kind gehänselt. Heute ist Harlow ein weltweit bekanntes Top-Model und mit ihrer starken Persönlichkeit das passende Testimonial: "Winnie Harlow verkörpert perfekt, wofür der T-Roc steht: Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen von Anfang an. Unsere inspirierende Kampagne setzt auf authentisches Storytelling und eine Vielfalt an innovativen Werbeformaten und soll neue Zielgruppen ansprechen. Wir treten mutiger und selbstbewusster auf und setzen nicht nur bei unseren Modellen neue Impulse", sagt Mirja Schneider, Leiterin Website Content und Digital Communication der Marke Volkswagen.





Der 72-sekündige Film sowie diverse Bewegtbild- und Fotoformate starten heute; in einer zweiten Phase der Kampagne werden die Inhalte ab dem 21. Februar auf den Social-Media-Kanälen der Marke Volkswagen zu sehen sein.