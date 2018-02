%%%Super an der Spree, Boy, Heimat und Castenow gewinnen beim Politik-Award%%%



Die Boy-Geschäftsführerinnen Stefanie Giese (l.) und Bärbel Boy (m.) gewannen in der Kategorie 'Kampagne von Bund, Ländern und Gemeinden' (Foto: Peter-Paul Weiler)

Die Fachzeitschrift politik&kommunikation und die Quadriga Media Berlin GmbH haben zum 15. Mal die Politik-Awards vergeben. In sieben Kategorien und drei Sonderkategorien ehrt der Politik-Award seit 2003 die besten politischen Kampagnen sowie Politiker, die durch besondere Leistungen aufgefallen sind.Die diesjährigen Gewinner in der Kategorie 'Politische Kampagne' waren die FDP und die inhabergeführte Agentur Heimat Berlin mit der Kampagne zur Bundestagswahl 2017. Der Award für die beste gesellschaftliche Kampagne ging an das Kinderhilfswerk Terre des Hommes Deutschland, Osnabrück, und die in Berlin ansässige Kreativ-Agentur Super an der Spree mit 'Stoppt Waffenexporte'. Als beste Kampagne von Bund, Ländern und Gemeinden wurden der Förderverein Mach Mittag und die Kieler Agentur Boy Strategie und Kommunikation für 'Mach Mittag – kein Kinderhunger in Kiel' ausgezeichnet. Der Preis für die Kampagne mit kleinem Budget ging an das Autoren- und Aktivistenteam Herr und Speer für die Idee '#FreeInterrail – Moving Europe Forward', das Mobilitätsprogramm auf EU-Ebene, das EU-Bürgern die kostenlose Nutzung eines Interrail-Tickets ermöglichen soll.Das Bundesministerium der Verteidigung und die Kreativ-Agentur Castenow Communications , Düsseldorf, wurden in der Kategorie 'Disruptive Kampagne' für die Serie 'Die Rekruten' ausgezeichnet, die auf YouTube zu sehen ist. In der Kategorie 'Digital Public Affairs' freute sich die Bundeszentrale für politische Bildung für den Infokanal 'Deine tägliche Dosis Politik – aufs Smartphone' geehrt. Zuletzt gibt es in der Kategorie 'Kampagne von Unternehmen' zwei Preisträger: zum einen den Sponsor des Darmstädter Böllenfalltor-Stadions Merck, der für die Saison 2016/17 auf das Namensrecht verzichtet hatte. So konnte der SV Darmstadt seine Heimspielstätte Jonathan-Heimes-Stadion umbennen, um den an Krebs verstorbenen Fan Heimes zu würdigen. Zum anderen erhielten der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Agentur Neues Handeln und die Hamburger Kommunikationsagentur Wegewerk für die Kampagne 'Deutschlands beliebteste Pflegeprofis' den Award.Die Preisverleihung fand am 1. Februar 2018 in der Hauptstadt-Repräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin statt.