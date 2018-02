%%%Evergage eröffnet europäische Dependance in Stuttgart%%%

Die Echtzeit-Personalisierungsplattform Evergage expandiert nach Europa: Das Unternehmen aus Boston, USA, will insbesondere in der DACH-Region den markt intensiver bearbeiten. Managing Director der Dependance wird Gregor Wolf, der vom Cross-Channel-Marketing-Anbieter Experian (inzwischen: Cheetah Digital) kommt.





Mit Evergage können Marketers Kundenverhalten erfassen und analysieren und in Echtzeit generierte personalisierte Kommunikation ausspielen. Das Unternehmen, das in den USA nach eigenen Angaben Marktführer ist, wurde 2010 von Karl Wirth und Greg Hinkle unter dem Namen Apptegic gegründet. Mit der Expansion reagiere man auf die steigende Nachfrage nach Personalisierungslösungen insbesondere aus der Automobil- und E-Commerce-Branche, sagt CEO Karl Wirth. Den speziellen USP von Evergage erklärt Gregor Wolf: "Viele Marketingspezialisten werden beim Thema Echtzeit-Personalisierung durch ein fragmentiertes Portfolio an Funktionen und Anwendungen behindert. Im Markt herrscht großer Bedarf, 'alles in einem' zu bekommen. Evergage stellt eine zentrale Plattform zur Verfügung, die diese Nachfrage bedient." In der DACH-Region sei Personalisierung meist gleichbedeutend mit Empfehlungen oder A/B-Tests. Er glaube jedoch, dass in fünf Jahren fast jede Website oder App vollständig individualisiert sein werde, basierend auf dem Verhalten und den Affinitäten der Nutzer.